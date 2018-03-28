В Чапаевске с третьего этажа четырехэтажки рухнул балкон

В Чапаевске утром в среду, 28 марта, произошло ЧП. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице Ленина рухнул балкон. Фотографиями поделились в социальных сетях местные жители.

Очевидцы предполагают, что балкон обрушился, не выдержав тяжести снега. Он обрушился прямо на козырек магазина на первом этаже. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, местные жители в социальных сетях пишут, что дом на улице Ленина недавно капитально ремонтировали.