В Воронеже нашли 14-летнюю школьницу

Напомним, что 14-летняя Полина М. пропала три дня назад. 25 марта около 9 часов утра она вышла из дома № 10 на улице Депутатской и исчезла. Родные девочки обратились за помощью к полицейским. Вскоре в Сети волонтеры распространили ориентировки на пропавшую. К счастью, девочка в итоге нашлась. Однако что она делала все это время, пока ее не было дома, пока неизвестно.