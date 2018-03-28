В Воронеже нашли 14-летнюю школьницу
Сегодня, 28 марта, стало известно о том, что 14-летняя школьница, сбежавшая из дома, найдена. С ней все в порядке.
Сегодня, 28 марта, стало известно о том, что 14-летняя школьница, сбежавшая из дома, найдена. С ней все в порядке.
О прекращении поисков беглянки журналистам 36on.ru сообщили воронежские волонтеры. По их данным, местоположение девочки удалось установить полицейским. Сотрудники МВД в ближайшее время проведут с ней профилактическую беседу.
Напомним, что 14-летняя Полина М. пропала три дня назад. 25 марта около 9 часов утра она вышла из дома № 10 на улице Депутатской и исчезла. Родные девочки обратились за помощью к полицейским. Вскоре в Сети волонтеры распространили ориентировки на пропавшую. К счастью, девочка в итоге нашлась. Однако что она делала все это время, пока ее не было дома, пока неизвестно.
Отметим, что в Воронеже продолжаются поиски двух молодых людей, пропавших 23 марта возле кафе «Сим-Сим» в Советском районе. Всех, кто видел их, просят связаться с волонтерами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.