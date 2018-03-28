«Саратовские авиалинии» рассказали подробности о посадке самолета в Самаре

Ранее сообщалось, что Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета ЯК-42 «Саратовских авиалиний» в аэропорту «Курумоч» в Самаре. На борту воздушного судна находились только семь членов экипажа. По предварительным данным прокуратуры, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двигателей.