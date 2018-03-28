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17:11 (мск), источник: РИА Новости

«Саратовские авиалинии» рассказали подробности о посадке самолета в Самаре

Вынужденная посадка самолета «Саратовских авиалиний» в аэропорту Самары прошла благополучно на всех работающих двигателях, сообщила в среду РИА Новости представитель авиакомпании.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета ЯК-42 «Саратовских авиалиний» в аэропорту «Курумоч» в Самаре. На борту воздушного судна находились только семь членов экипажа. По предварительным данным прокуратуры, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двигателей.

«На борту воздушного судна сработала предупреждающая сигнализация правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение провести посадку на ближайшем аэродроме “Курумоч”… Посадка прошла благополучно на всех работающих двигателях самолета», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в причинах инцидента будет разбираться комиссия Росавиации, в которую также войдут представители авиакомпании.

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