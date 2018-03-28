Калининградец 15 лет получал пенсию за умершую мать
Управление пенсионного Фонда РФ в городе Советск отсудило у местного жителя 2 миллиона 385 тысяч рублей и еще две копейки. Именно такую сумму (даже на 40 копеек больше) советчанин получил, как теперь признано, незаконно в виде пенсии своей матери.
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