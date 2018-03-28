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16:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградец 15 лет получал пенсию за умершую мать

Управление пенсионного Фонда РФ в городе Советск отсудило у местного жителя 2 миллиона 385 тысяч рублей и еще две копейки. Именно такую сумму (даже на 40 копеек больше) советчанин получил, как теперь признано, незаконно в виде пенсии своей матери.

Дело в том, что пенсионерка скончалась еще весной 2002 года. Однако сын, пораскинув мозгами, решил не извещать об этом печальном факте государственную структуру. И вплоть до июня прошлого года исправно получал за покойницу положенное ей пособие по старости.

Когда афера, наконец, раскрылась, УПФР потребовало деньги назад. И добилось своего с помощью Фемиды. Ответчика обязали выплатить не только присвоенные пенсии, но и госпошлину в размере 20 126 рублей 92 копеек.

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