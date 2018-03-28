Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер народный артист России Олег Анофриев
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
«Мэр где?»: Путина возмутило отсутствие мэра Кемерово
Оливковое масло назвали эликсиром
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Истребители РФ показали хорошие результаты на бумаге - СМИ Запада
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Скончался Сергей Мавроди
16:44 (мск), источник: Sputnik.by

СК начал проверку после столкновения БТРа и молоковоза

После столкновения с БТР молоковоз выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области начало проверку по факту столкновения в Березе бронетранспортера и молоковоза, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Авария произошла утром в среду на пересечении улиц Комсомольской и Ленина районного центра: молоковоз МАЗ с прицепом, принадлежащий ОАО «Березовский сыродельный комбинат», врезался в колонну военной техники. После столкновения с БТР молоковоз выехал за пределы проезжей части, где сбил дерево.

«По данному факту УСК по Брестской области проводит проверку», — сказал Иванюк.

Он также уточнил, что следователи уже осмотрели место ДТП, для установления всех обстоятельств аварии назначены необходимые экспертизы, в том числе транспортно-трасологическая и судебно-медицинская.

По данным СК, за рулем МАЗа находился 46-летний житель Березы, он в аварии получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Есть только миг: скончался актер Олег Анофриев
Правила предоставления кредитов поменяются с 1 мая
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Умер народный артист России Олег Анофриев
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Путин заявил об информационных вбросах о пожаре из-за рубежа
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь