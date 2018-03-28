СК начал проверку после столкновения БТРа и молоковоза

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области начало проверку по факту столкновения в Березе бронетранспортера и молоковоза, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Авария произошла утром в среду на пересечении улиц Комсомольской и Ленина районного центра: молоковоз МАЗ с прицепом, принадлежащий ОАО «Березовский сыродельный комбинат», врезался в колонну военной техники. После столкновения с БТР молоковоз выехал за пределы проезжей части, где сбил дерево.

«По данному факту УСК по Брестской области проводит проверку», — сказал Иванюк.

Он также уточнил, что следователи уже осмотрели место ДТП, для установления всех обстоятельств аварии назначены необходимые экспертизы, в том числе транспортно-трасологическая и судебно-медицинская.