Замминистра МВД рассказал о ситуации на востоке страны

Источник: Kazinform

«Мы перебросили на восток страны подразделения личного состава из Алматы и Алматинской области, Южно-Казахстанской и Павлодарской областей», — сообщил он.

Юрий Ильин отметил, что глубина промерзания почвы была очень глубокой и осадки скатывались в русла рек, не впитываясь в почву, что превысило уровень воды в водоемах. В основном затапливало жилой сектор вдоль водоемов. На сегодня подтопленными остаются 205 домов. К этому часу обстановка нормализуется в Шемонаихинском районе, по Глубоковскому району есть вероятность нормализации через дня 2−3 (в случае, если не будет осадков).

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В эти дни провели сброс воды на Шульбинском водохранилище, и уровень воды на Иртыше поднялся на пару метров. В Семее произошли подтопления на острове Полковничий — эвакуировано 107 человек, в том числе 25 детей.

Пока сложной остается ситуация в Зыряновском районе, где формирование дождевых паводков «скатывается» к рекам, отметил Ю. Ильин.

Он подчеркнул, что «сейчас надо переключать внимание на Зыряновский и Катон-Карагайский районы, потому как там имеется еще большой снегозапас. Конечно, в меньшем объеме, чем в прошлом сезоне, тем не менее, угроза подтоплений существует.

«Если говорить в целом по территории республики, то сейчас активно началось формирование снеготаяния в Карагандинской и Акмолинской областях. Там все подразделения ЧС и местных исполнительных органов приведены в готовность. Будем внимательно мониторить ситуацию и принимать необходимые меры», — подытожил паводковую тему Ю. Ильин и обратил особое внимание на вопрос обеспечения материально-технической базы служб ЧС.



«Ситуация сложная с обеспечением, и это касается в целом всей республики. Для обеспечения безопасности по республике не хватает 140 пожарных частей, нехватка техники — порядка 45%, а если говорить про мотопомпы и прочее оснащение, то от 35 до 70%. Сейчас по поручению Премьер-Министра мы готовим письмо по всем нормам положенности на вооружение всего снаряжения и обмундирования. А какая будет выделенная сумма, решит Правительство», — констатировал замминистра МВД РК.

Кроме того, он выразил благодарность местной администрации региона, которая намерена выделить порядка 500 миллионов тенге на дообеспечение восточноказахстанской службы ЧС.

Жизнь показала, что вопрос обеспечения необходимой материально-технической базы остро стоит на повестке дня. Вице-министр акцентировал, что благодарен местным акимам и Правительству за то, что этот вопрос будет профинансирован.