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16:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Жительница Азовского района получила ножевое ранение в Ростове-на-Дону

Жительница Азовского района Ростовской области получила ножевое ранение в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в ростовскую больницу была доставлена 27-летняя девушка с ножевым ранением.

Как выяснили правоохранители, потерпевшая гостила у знакомого в Ростове-на-Дону. Во время распития спиртных напитков с другими гостями между жительницей Азовского района и 46-летним сальчанином произошел конфликт, в ходе которого тот ударил ее ножом.

Потерпевшей удалось убежать и добраться до магазина, сотрудники которого вызвали ей «скорую».

В настоящее время подозреваемый в ранении девушки задержан. Полицейские нашли его в подвале заброшенного дома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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