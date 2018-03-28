Жительница Азовского района получила ножевое ранение в Ростове-на-Дону
Жительница Азовского района Ростовской области получила ножевое ранение в донской столице.
Жительница Азовского района Ростовской области получила ножевое ранение в донской столице.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в ростовскую больницу была доставлена 27-летняя девушка с ножевым ранением.
Как выяснили правоохранители, потерпевшая гостила у знакомого в
Потерпевшей удалось убежать и добраться до магазина, сотрудники которого вызвали ей «скорую».
В настоящее время подозреваемый в ранении девушки задержан. Полицейские нашли его в подвале заброшенного дома.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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