В Волгограде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске
Сотрудники Росгвардии задержали в центре Волгограда мужчину, находившегося в федеральном розыске за незаконный оборот драгоценных металлов.
Сотрудники Росгвардии задержали в центре Волгограда мужчину, находившегося в федеральном розыске за незаконный оборот драгоценных металлов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
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