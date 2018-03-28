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16:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Волгограда мужчину, находившегося в федеральном розыске за незаконный оборот драгоценных металлов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, злоумышленника задержали на улице Голубинской во время патрулирования района командир роты вневедомственной охраны, майор Денис Денисов и младший лейтенант Алексей Жеребцов. Они заметили, что прохожий очень похож на разыскиваемого мужчину и попросили у него предъявить документы, после чего, убедившись в правильности своих подозрений, задержали его. Оказалось, что 42-летнего злоумышленника ищут с декабря 2016 года за незаконный оборот драгоценных металлов. Мужчина является безработным жителем Московской области. В настоящее время он находится в отделе полиции.

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