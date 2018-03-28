Рудникова оставили в Лефортово еще на три месяца
Басманный суд Москвы продлил на 3 месяца содержание под стражей Игорю Рудникову, обвиняемому в вымогательстве. Об этом в среду, 28 марта, рассказал «Новому Калининграду» адвокат обвиняемого Тумас Мисакян.
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