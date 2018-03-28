Рудникова оставили в Лефортово еще на три месяца

Источник: Новый Калининград

Рудников пробудет в СИЗО Лефортово минимум до 1 июля. Постановление Басманного суда он намерен Мисакян намерен обжаловать.

Игорь Рудников находится в московском СИЗО Лефортово. Экс-депутата обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы СК России по Калининградской области Виктора Леденева. Вторым обвиняемым по делу проходит бывший замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.