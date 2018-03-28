Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Матвеев предстанет в необычном образе в сериале «Первого»
Киев без Руси: Вассерман о том, чем грозит переход на латиницу
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Стала известна причина закрытия дверей в кинотеатре в ТЦ Кемерова
За что отвечает наследственность
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Истребители РФ показали хорошие результаты на бумаге - СМИ Запада
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
17:30 (мск), источник: Новый Калининград

Рудникова оставили в Лефортово еще на три месяца

Басманный суд Москвы продлил на 3 месяца содержание под стражей Игорю Рудникову, обвиняемому в вымогательстве. Об этом в среду, 28 марта, рассказал «Новому Калининграду» адвокат обвиняемого Тумас Мисакян.

Источник: Новый Калининград

Рудников пробудет в СИЗО Лефортово минимум до 1 июля. Постановление Басманного суда он намерен Мисакян намерен обжаловать.

Игорь Рудников находится в московском СИЗО Лефортово. Экс-депутата обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы СК России по Калининградской области Виктора Леденева. Вторым обвиняемым по делу проходит бывший замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

В начале марта 2018 года стало известно, что в отношении Игоря Рудникова завели уголовное дело за сокрытие грин-карты. Посольство США в Москве подтвердило, что у Рудникова есть грин-карта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вечерний @Калининград: всероссийский траур, падение инвестиций и парадоксы
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Человек-оркестр: лучшие роли Олега Анофриева
Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
Великобритания пыталась обосновать вину Москвы разведданными
Взлом мозга. Как мошенники убеждают отдавать им деньги
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь