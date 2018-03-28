СК проверит информацию о разрушающемся доме в Дзержинске Нижегородской области
По имеющимся в распоряжении регионального СУ СК РФ данным, в нижегородском телеэфире появился сюжет о разрушающемся многоквартирном доме в Дзержинске.
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По имеющимся в распоряжении регионального СУ СК РФ данным, в нижегородском телеэфире появился сюжет о разрушающемся многоквартирном доме в Дзержинске.
Состояние здания можно назвать плачевным, тем не менее, дом не имеет аварийного статуса. В настоящее время СК по данному факту проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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