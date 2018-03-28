Следственный комитет озвучил условия выхода олигарха Арбузова из СИЗО

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Следователи готовы изменить меру пресечения задержанному за неуплату налогов в особо крупном размере председателю совета директоров группы компаний Fenox Виталию Арбузову, если он погасит сумму ущерба, сообщили в СК.

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Арбузов был задержан 12 апреля 2017 по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении из бюджета НДС. По его делу были задержаны более 10 человек. В конце 2017 года СК продлил сроки расследования дела и оставил олигарха в СИЗО.

«Расследование дела продолжается, полностью подтверждаются факты уклонения от уплаты налогов рядом субъектов хозяйствования, подконтрольных Арбузову», — сообщили в среду Sputnik в Следственном комитете.

Там также отметили, что расследование длиться уже почти год, СК не препятствовал нормальному функционированию предприятий группы Fenox.

«Арбузов активного участия в возмещении ущерба не принимает, что является одним из оснований применения к нему меры пресечения», — подчеркнули в СК.

Там также отметили, что следствие проводились и проводится исключительно на основании имеющихся материалов, содержащих сведения о механизме уклонения от уплаты сумм налогов, не затрагивая иные сферы деятельности субъектов хозяйствования.

В настоящее время по данному уголовному делу обвиняемыми и подозреваемыми признаны 19 человек, 5 из них заключены под стражу, уточнили в СК.