Пропавшую девочку нашли в Южно-Казахстанской области спустя два дня

Неподалеку от села Акниет Сарыагашского района, где живет семья Инабат Мухтаркожи, протекает канал Тескен. Спасатели сосредоточили усилия на воде, но также обследовали и окрестности населенного пункта.

«Она пропала, родители ее искали самостоятельно, не смогли найти. Поэтому они обратились в районный отдел внутренних дел. Поблизости от них протекает канал, поэтому они не исключили возможности, что девочка утонула. Были немедленно задействованы шестеро спасателей и одно плавсредство, кроме того, задействованы сотрудники управления по ЧС Сарыагашского района, а также местные жители», — рассказала подробности поисковых работ главный специалист пресс-службы ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.