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16:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропавшую девочку нашли в Южно-Казахстанской области спустя два дня

Инабат Мухтаркожа пропала 26 марта — спустя два дня поисков ее обнаружили собаки спасателей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Пропавшую семилетнюю девочку в Южно-Казахстанской области нашли спустя два дня поисков.

Неподалеку от села Акниет Сарыагашского района, где живет семья Инабат Мухтаркожи, протекает канал Тескен. Спасатели сосредоточили усилия на воде, но также обследовали и окрестности населенного пункта.

«Она пропала, родители ее искали самостоятельно, не смогли найти. Поэтому они обратились в районный отдел внутренних дел. Поблизости от них протекает канал, поэтому они не исключили возможности, что девочка утонула. Были немедленно задействованы шестеро спасателей и одно плавсредство, кроме того, задействованы сотрудники управления по ЧС Сарыагашского района, а также местные жители», — рассказала подробности поисковых работ главный специалист пресс-службы ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.

Позже собеседница уточнила Sputnik Казахстан, что девочка нашлась.

«Ее нашли с помощью поисковых собак. Девочка жива-здорова. Скорее всего, она заблудилась — играя, удалилась из дома. Нашла ее одинокая бабушка. Видимо, все это время девочка пробыла у нее», — сообщила Турысбекова.

Обстоятельства пропажи девочки уточняются.

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