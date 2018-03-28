Пропавшую девочку нашли в Южно-Казахстанской области спустя два дня
Инабат Мухтаркожа пропала 26 марта — спустя два дня поисков ее обнаружили собаки спасателей.
Инабат Мухтаркожа пропала 26 марта — спустя два дня поисков ее обнаружили собаки спасателей.
АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Пропавшую семилетнюю девочку в
Неподалеку от села Акниет Сарыагашского района, где живет семья Инабат Мухтаркожи, протекает канал Тескен. Спасатели сосредоточили усилия на воде, но также обследовали и окрестности населенного пункта.
«Она пропала, родители ее искали самостоятельно, не смогли найти. Поэтому они обратились в районный отдел внутренних дел. Поблизости от них протекает канал, поэтому они не исключили возможности, что девочка утонула. Были немедленно задействованы шестеро спасателей и одно плавсредство, кроме того, задействованы сотрудники управления по ЧС Сарыагашского района, а также местные жители», — рассказала подробности поисковых работ главный специалист
Позже собеседница уточнила Sputnik Казахстан, что девочка нашлась.
«Ее нашли с помощью поисковых собак. Девочка
Обстоятельства пропажи девочки уточняются.
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