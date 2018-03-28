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17:13 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Озерова в Калининграде столкнулись «Ниссан» и грузовик

На улице Озерова в Калининграде столкнулись «Ниссан» и грузовик, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Движение в сторону улицы Гаражной было затруднено.

Автомобили объезжали ДТП по правой крайней полосе.

«Ниссан» получил технические повреждения.

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