На ул. Озерова в Калининграде столкнулись «Ниссан» и грузовик
На улице Озерова в Калининграде столкнулись «Ниссан» и грузовик, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».
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На улице Озерова в Калининграде столкнулись «Ниссан» и грузовик, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».
Движение в сторону улицы Гаражной было затруднено.
Автомобили объезжали ДТП по правой крайней полосе.
«Ниссан» получил технические повреждения.
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