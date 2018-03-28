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17:53 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье на складе упал лифт с рабочими, сообщил источник

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пять рабочих получили травмы после падения грузового лифта в шахту на подмосковном заводе, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

Источник: Reuters

«На заводе в Развилке Ленинского района грузовой лифт упал в шахту. В кабине находились пять рабочих… Врачи установили переломы ног у троих и иные ушибы и травмы — у двух других», — сказала она.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, лифт упал примерно с трехметровой высоты.

На место выехала следственная группа.

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