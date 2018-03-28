В Подмосковье на складе упал лифт с рабочими, сообщил источник
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пять рабочих получили травмы после падения грузового лифта в шахту на подмосковном заводе, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.