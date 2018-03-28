Главу районного управления ЖКХ обвиняют в получении взятки в Ростове

По данным следствия, в феврале 2018 года обвиняемый получил от предпринимателя 500 тысяч рублей за содействие в выигрыше конкурса на выполнение капремонта в многоквартирном доме, заключении соответствующего договора в короткие сроки, а также за подписание в дальнейшем акта выполненных работ.