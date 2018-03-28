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17:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Главу районного управления ЖКХ обвиняют в получении взятки в Ростове

Директору управления ЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону предъявлено обвинение в получении взятки.

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, чиновнику инкриминируется п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в феврале 2018 года обвиняемый получил от предпринимателя 500 тысяч рублей за содействие в выигрыше конкурса на выполнение капремонта в многоквартирном доме, заключении соответствующего договора в короткие сроки, а также за подписание в дальнейшем акта выполненных работ.

После получения взятки чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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