Из горящего автоцентра в Петербурге эвакуировано около ста человек
Площадь пожара в петербургском автоцентре на улице Савушкина, 103 достигла 500 квадратных метров.
Площадь пожара в петербургском автоцентре на улице Савушкина, 103 достигла 500 квадратных метров.
Как сообщили «РГ» в
Меньше чем за час площадь пожара увеличилась с 50 до 500 квадратных метров. Горит кровля по всей площади.
Около сотни человек, которые находились в здании, эвакуированы. Это посетители и сотрудники дилерского центра.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что дым от пожара виден не только в Приморском районе, но даже в центре города.
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