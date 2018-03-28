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17:28 (мск), источник: Интерфакс

Следствие назвало «безобразное отношение к обеспечению» причиной пожара в Кемерово

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Следствие считает, что причиной пожара в Кемерово стало безответственное отношение к обеспечению строительного комплекса, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

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«Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим, — на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирования, почему такие проверки (объекта были), нам потребуется привлечение сторонних организаций, поэтому это потребует некоторого дополнительного времени», — доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину в среду.

По его словам, следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦ в Кемерово от открытого огня.
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«Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, — должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия», — сказал Бастрыкин.

Ранее прокурор заявил на суде, что ответственный за сигнализацию «Зимней вишни» электрик имел лишь образование повара.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий выяснили, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. По всей России объявлен траур 28 марта.

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