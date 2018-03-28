На Богатырском ограничили движение. Тушат дом на Коломяжском

Пожар произошел в пятом часу в 23-этажном жилом доме на Коломяжском проспекте, в доме 15, корпус 2. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:18. Горение происходило в электрощитовой. В 16:35 из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до № 2. Сведения о пострадавших пока не поступало.

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На месте работают 9 пожарных машин. В настоящее время ограничено движение транспорта по Богатырскому проспекту, движение регулируют сотрудники ГИБДД, рассказали «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти.