Крымского хакера осудили за взлом правительственных сайтов Мордовии
В преступлении житель Бахчисарайского района признался.
В преступлении житель Бахчисарайского района признался.
Жителя Бахчисарайского района Крыма осудили за компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Республики Мордовия.
Как уточнили в
— В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, в связи с чем на основании соответствующего ходатайства уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, — рассказали в ведомстве.
Бахчисарайский районный суд признал Хабарова виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ). В качестве наказания ему назначили ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.
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