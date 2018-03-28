Крымского хакера осудили за взлом правительственных сайтов Мордовии

Жителя Бахчисарайского района Крыма осудили за компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Республики Мордовия.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по РК и г. Севастополю, 38-летний Дмитрий Хабаров взломал государственные сайты «с целью получения несанкционированного доступа к базам данных».

— В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, в связи с чем на основании соответствующего ходатайства уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, — рассказали в ведомстве.