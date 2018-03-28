Арестован техдиректор сгоревшего в Кемерове ТЦ

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Соболеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — сказал судья Виктор Гааг.

Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Во вторник суд продлил срок задержания до 72 часов технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александру Никитину и Игорю Полозиненко — сотруднику и руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

В среду суд арестовал до 25 мая Судденок и охранника Сергея Антюшкина, не включившего пожарную сигнализацию.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. В ходе расследования выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. По всей России 28 марта объявлен траур.