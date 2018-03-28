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17:58 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге локализовали пожар в автосалоне Hyundai

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Пожар в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.

«В 16.54 пожар локализован», — говорится в сообщении.

В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. Из здания выведено 14 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщение о пожаре на улице Савушкина, 103 поступило в 15.22. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает ведомство.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 107 человек личного состава, в том числе от МЧС: 19 единиц техники и 89 человек личного состава.

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