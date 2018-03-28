В Петербурге локализовали пожар в автосалоне Hyundai

«В 16.54 пожар локализован», — говорится в сообщении.

В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. Из здания выведено 14 человек.

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Сообщение о пожаре на улице Савушкина, 103 поступило в 15.22. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает ведомство.