В Петербурге локализовали пожар в автосалоне Hyundai
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Пожар в автоцентре Hyundai в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Пожар в автоцентре Hyundai в
«В 16.54 пожар локализован», — говорится в сообщении.
В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. Из здания выведено 14 человек.
Сообщение о пожаре на улице Савушкина, 103 поступило в 15.22. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает ведомство.
К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 107 человек личного состава, в том числе от МЧС: 19 единиц техники и 89 человек личного состава.
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