Реки кипящей воды залили площадь Свободы в Нижнем Новгороде
Пешеходы и автомобилисты пробираются сквозь клубы пара, а жители окрестных домов замерзают в квартирах.
Пешеходы и автомобилисты пробираются сквозь клубы пара, а жители окрестных домов замерзают в квартирах.
Площадь Свободы в Нижнем Новгороде превратилась в настоящий хамам под открытым небом — по дорогам несутся бурные реки кипятка, а за густым паром не видно ни машин, ни пешеходов. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород рассказали читатели.
— Прорвало трубу теплотрассы в начале улицы Ванеева, и теперь кипяток течет по площади Свободы и на улицы Варварскую и Семашко. Видимость нулевая на самом круге. Очень опасно ехать! — жалуется нижегородка Елена Косарева. — Приходится очень сильно замедлять движение, чтобы не попасть в ДТП.
— Как бы вся площадь не провалилась, — беспокоятся прохожие. — Если тут такие потоки, то что сейчас под землей может твориться?
Место прорыва трубы в настоящее время огорожено, специалисты проводят ремонтные работы. А вот жители окрестных домов уже ощутили на себе последствия аварии — батареи стали заметно холоднее.
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