Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Матвеев предстанет в необычном образе в сериале «Первого»
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Истребители РФ показали хорошие результаты на бумаге - СМИ Запада
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
19:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Реки кипящей воды залили площадь Свободы в Нижнем Новгороде

Пешеходы и автомобилисты пробираются сквозь клубы пара, а жители окрестных домов замерзают в квартирах.

Источник: Комсомольская правда

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде превратилась в настоящий хамам под открытым небом — по дорогам несутся бурные реки кипятка, а за густым паром не видно ни машин, ни пешеходов. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород рассказали читатели.

— Прорвало трубу теплотрассы в начале улицы Ванеева, и теперь кипяток течет по площади Свободы и на улицы Варварскую и Семашко. Видимость нулевая на самом круге. Очень опасно ехать! — жалуется нижегородка Елена Косарева. — Приходится очень сильно замедлять движение, чтобы не попасть в ДТП.

— Как бы вся площадь не провалилась, — беспокоятся прохожие. — Если тут такие потоки, то что сейчас под землей может твориться?

Место прорыва трубы в настоящее время огорожено, специалисты проводят ремонтные работы. А вот жители окрестных домов уже ощутили на себе последствия аварии — батареи стали заметно холоднее.

— Из-за аварии на теплотрассе произошла большая утечка, и поэтому сильно снижены параметры отопления. Это затрагивает жителей улиц Ванеева, Горького, Звездинки и некоторых других, — пояснили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в Единой дежурно-диспетчерской службе. Сколько времени займет ликвидация последствий аварии, пока не уточняется.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как выглядит ТРЦ «Зимняя вишня» после пожара
МИД РФ: Лондон не может защитить россиян на своей территории
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
В ФРГ сообщили о праве Москвы заменить высылаемых дипломатов
Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск
Великобритания пыталась обосновать вину Москвы разведданными
Взлом мозга. Как мошенники убеждают отдавать им деньги
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь