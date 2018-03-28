В Петербурге эвакуировали около 60 человек из дома, где произошел пожар
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Порядка 60 человек эвакуировали из жилого дома в Петербурге, где произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Порядка 60 человек эвакуировали из жилого дома в Петербурге, где произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Сообщение о пожаре по адресу Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2 поступило в 16.18 мск. Произошло горение в электрощитовой 23-этажного жилого дома.
«Произошло горение
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