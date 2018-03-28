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18:19 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге эвакуировали около 60 человек из дома, где произошел пожар

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Порядка 60 человек эвакуировали из жилого дома в Петербурге, где произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Сообщение о пожаре по адресу Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2 поступило в 16.18 мск. Произошло горение в электрощитовой 23-этажного жилого дома. Из-за угрозы распространения огня в 16.35 ранг пожара повысили до № 2.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Произошло горение кабель-канала на 18-м этаже. Из дома эвакуированы порядка 60 человек», — сказал собеседник агентства.

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