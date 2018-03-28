Морской вокзал в Петербурге эвакуировали из-за забытого пакета

Брошенный кем-то пакет привел к эвакуации Морского вокзала в Петербурге.

О том, что на улицу просят выйти людей из здания, расположенного по адресу улица Морской славы, дом 1 сообщили в соцсетях очевидцы. Они же рассказали, что причиной тому стал забытый пакет.

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В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО подтвердили, что примерно в 16 часов 25 минут сотрудники ведомства обнаружили пакет.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Они выясняют содержимое мешка.

Всех, кто находился в здании, вывели на улицу.