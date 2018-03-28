Морской вокзал в Петербурге эвакуировали из-за забытого пакета
На месте работают специальные службы.
На месте работают специальные службы.
Брошенный
О том, что на улицу просят выйти людей из здания, расположенного по адресу улица Морской славы, дом 1 сообщили в соцсетях очевидцы. Они же рассказали, что причиной тому стал забытый пакет.
В
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Они выясняют содержимое мешка.
Всех, кто находился в здании, вывели на улицу.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала об эвакуации в нескольких торговых центрах города. Первой сработала сигнализация в «Атмосфере». А затем началась эвакуация в ТЦ «Континент» на Бухарестской.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.