В репьевском селе Россошки при пожаре погибли 2 человека

При пожаре в частном доме в селе Россошки Репьевского района погибли 43-летние местный житель и его сожительница из села Мастюгино Острогожского района в среду, 28 марта. Тела обнаружили спасатели. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замначальника отдела надзорной деятельности по Хохольскому и Репьевскому районам Юрий Хренов.

Дом на улице Советской длительное время пустовал. О его возгорании в пожарную часть сообщила глава поселения Татьяна Анохина в 6:45. На месте пожара работали два отделения ПЧ-54. Возгорание ликвидировали в 7:57.