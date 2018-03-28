В репьевском селе Россошки при пожаре погибли 2 человека
Огонь полностью уничтожил частный дом.
Огонь полностью уничтожил частный дом.
При пожаре в частном доме в селе Россошки Репьевского района погибли 43-летние местный житель и его сожительница из села Мастюгино Острогожского района в среду, 28 марта. Тела обнаружили спасатели. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замначальника отдела надзорной деятельности по Хохольскому и Репьевскому районам Юрий Хренов.
Дом на улице Советской длительное время пустовал. О его возгорании в пожарную часть сообщила глава поселения Татьяна Анохина в 6:45. На месте пожара работали два отделения ПЧ-54. Возгорание ликвидировали в 7:57.
Огонь полностью уничтожил дом. По факту ЧП проводится расследование. По словам начальника ОМВД России по Репьевскому району Александра Сидельникова, погибшего приговорили к 3 годам лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожительнице по ст. 111 УК РФ во вторник, 27 марта. До этого мужчина около четырех месяцев находился в СИЗО.
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