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17:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Найденную в ЮКО девочку перепутали с другим ребенком

Ранее была распространена информация об обнаружении пропавшей 26 марта девочки, однако она не подтвердилась.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Пропавшую в селе Акниет Южно-Казахстанской области семилетнюю Инабат Мухтаркожу перепутали с девочкой, якобы найденной у одинокой женщины спустя два дня поисков.

Ранее пресс-служба ДЧС ЮКО сообщила об обнаружении девочки спасательными собаками в доме «одинокой бабушки». Спустя около полутора часов поступило опровержение этой информации.

«Информация не подтвердилась. Мы туда выехали — это не та девочка», — рассказала главный специалист пресс-службы ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.

Таким образом, поиски Инабат возобновлены.

Родители девочки обратились в УВД Сарыагашского района 26 марта. К поиску подключились сотрудники по ЧС, местные жители и спасательная служба. Недалеко от села Акниет протекает канал Тескен. Поиски ведутся и на воде.

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