Найденную в ЮКО девочку перепутали с другим ребенком

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Пропавшую в селе Акниет Южно-Казахстанской области семилетнюю Инабат Мухтаркожу перепутали с девочкой, якобы найденной у одинокой женщины спустя два дня поисков.

Ранее пресс-служба ДЧС ЮКО сообщила об обнаружении девочки спасательными собаками в доме «одинокой бабушки». Спустя около полутора часов поступило опровержение этой информации.

«Информация не подтвердилась. Мы туда выехали — это не та девочка», — рассказала главный специалист пресс-службы ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.

Таким образом, поиски Инабат возобновлены.