Найденную в ЮКО девочку перепутали с другим ребенком
Ранее была распространена информация об обнаружении пропавшей 26 марта девочки, однако она не подтвердилась.
Ранее была распространена информация об обнаружении пропавшей 26 марта девочки, однако она не подтвердилась.
АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Пропавшую в селе Акниет
Ранее
«Информация не подтвердилась. Мы туда выехали — это не та девочка», — рассказала главный специалист
Таким образом, поиски Инабат возобновлены.
Родители девочки обратились в УВД Сарыагашского района 26 марта. К поиску подключились сотрудники по ЧС, местные жители и спасательная служба. Недалеко от села Акниет протекает канал Тескен. Поиски ведутся и на воде.
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