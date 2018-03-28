Родственники опознали 23 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

«Работают судебные эксперты. На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза», — сказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.