Родственники опознали 23 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

«Работают судебные эксперты. На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза», — сказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В среду во время встречи с главой государства она доложила о мерах, предпринимаемых ее ведомством в рамках ликвидации трагедии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.
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