Посетители трёх торговых центров были эвакуированы в Уфе

Учебная пожарная тревога была объявлена 28 марта в трёх торговых центрах Уфы — «Меркурий», «Экватор» и «Мир».

Примерно около полудня сирена зазвучала в здании черниковского центра «Меркурий». Около 15.00 часов эвакуировали посетителей «Экватора», который расположен рядом с парком имени Ивана Якутова. В 16.00 часов свою пожарную систему проверила администрация ЦТиР «Мир».

«Учебная тревога была, но все быстро вернулись к работе. Посетители могут не бояться и приходить. Все у нас исправно!» — заверили UFA.AIF.RU в ТЦ «Экватор».

Глава МЧС РБ Марат Латыпов сообщил 28 марта, что за два дня были проверены на пожарную безопасность восемь торговых центров Башкирии.