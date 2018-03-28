Суд дал экс-мэру Феодосии 8 лет тюрьмы и оштрафовал на 42 млн руб

Источник: РИА "Новости"

По словам адвоката, суд также обязал бывшего градоначальника Феодосии выплатить штраф в размере 42 миллионов рублей. Кроме этого, Щепеткову запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Щепетков был задержан вместе со своим замом Макаром Макаровым в конце 2015 года по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, 6 ноября 2015 года индивидуальный предприниматель обратился к главе администрации города Феодосии с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 га. Щепетков и Макаров из корыстных побуждений потребовали от предпринимателя передать взятку в размере 300 тысяч долларов США для решения вопроса о продлении договора аренды.

21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тысяч долларов США для передачи части взятки главе администрации и его заместителю. Позже он был обвинен еще и в превышении служебных полномочий.