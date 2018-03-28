Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать»
Киев без Руси: Вассерман о том, чем грозит переход на латиницу
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Жители Кемерово рассказали, зачем работники заперли двери в ТЦ
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Долго болел»: Олешко о смерти Олега Анофриева
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости
Младший брат Иглесиаса встречается с копией Курниковой
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
18:10 (мск), источник: РИА Крым

Суд дал экс-мэру Феодосии 8 лет тюрьмы и оштрафовал на 42 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил экс-главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова к 8 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий. Об этом РИА Новости Крым сообщил адвокат Щепеткова Сергей Фоминых.

Источник: РИА "Новости"

По словам адвоката, суд также обязал бывшего градоначальника Феодосии выплатить штраф в размере 42 миллионов рублей. Кроме этого, Щепеткову запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Щепетков был задержан вместе со своим замом Макаром Макаровым в конце 2015 года по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, 6 ноября 2015 года индивидуальный предприниматель обратился к главе администрации города Феодосии с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 га. Щепетков и Макаров из корыстных побуждений потребовали от предпринимателя передать взятку в размере 300 тысяч долларов США для решения вопроса о продлении договора аренды.

21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тысяч долларов США для передачи части взятки главе администрации и его заместителю. Позже он был обвинен еще и в превышении служебных полномочий.

С момента задержания Дмитрий Щепетков по решению суда находится под арестом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Человек-оркестр: лучшие роли Олега Анофриева
Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
Великобритания пыталась обосновать вину Москвы разведданными
Взлом мозга. Как мошенники убеждают отдавать им деньги
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь