Арестован руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» компании

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«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Полозиненко меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — сказал судья Евгений Рыбников.

В среду суд арестовал до 25 мая техдиректора ТРК Георгия Соболева, управляющую ТРК Надежду Судденок и не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина.

Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). Его расследует Главное следственное управление СК.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.