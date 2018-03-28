Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск

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Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск. Юнона Царева Пресс-секретарь Басманного суда

Она добавила, что согласно ходатайству следователя, пранкеру предъявлено заочно обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды).

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Ранее в среду Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Кувикова.

По данным следствия, Кувиков распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово «с целью дестабилизации ситуации в регионе». Он звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя «заведомо ложную информацию» и вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Вольнов — украинский пранкер, прославившийся множеством телефонных розыгрышей в Интернете.

Власти Кемеровской области потребовали наказывать за слухи о сотнях погибших на пожаре.