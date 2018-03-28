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18:37 (мск), источник: Интерфакс

Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), распространявший ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерово, объявлен в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.

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Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск.
Юнона Царева
Пресс-секретарь Басманного суда

Она добавила, что согласно ходатайству следователя, пранкеру предъявлено заочно обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды).

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Ранее в среду Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Кувикова.

По данным следствия, Кувиков распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово «с целью дестабилизации ситуации в регионе». Он звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя «заведомо ложную информацию» и вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Вольнов — украинский пранкер, прославившийся множеством телефонных розыгрышей в Интернете.

Власти Кемеровской области потребовали наказывать за слухи о сотнях погибших на пожаре.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Погибли 64 человека. По всей России 28 марта объявлен день траура.

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