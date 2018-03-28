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19:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии полицейские раскрыли похищение человека

Злоумышленники хотели «повесить» на свою жертву кредит.

Стражи порядка из Башкирии нашли похитителей 20-летнего парня.

История началась в Уфе 26 марта, когда в полицию обратился 20-летний местный житель. Парень объяснил, что его похитили и потребовали взять в кредит крупную сумму денег.

Сперва несчастного удерживали в квартире, а позже увезли в банк для оформления займа. Во время оформления бумаг парень попросил сотрудников банка о помощи и те помогли ему бежать. После потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники МВД и Следкома Башкирии вышли на похитителей уже через несколько часов. Ими оказались несколько уфимцев от 20 до 26 лет.

— В настоящее время сотрудники уголовного розыска продолжают сопровождение дела, возбужденного по факту похищения человека, — объяснили в МВД Башкирии.

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