В Башкирии полицейские раскрыли похищение человека

Стражи порядка из Башкирии нашли похитителей 20-летнего парня.

История началась в Уфе 26 марта, когда в полицию обратился 20-летний местный житель. Парень объяснил, что его похитили и потребовали взять в кредит крупную сумму денег.

Сперва несчастного удерживали в квартире, а позже увезли в банк для оформления займа. Во время оформления бумаг парень попросил сотрудников банка о помощи и те помогли ему бежать. После потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники МВД и Следкома Башкирии вышли на похитителей уже через несколько часов. Ими оказались несколько уфимцев от 20 до 26 лет.