В Башкирии полицейские раскрыли похищение человека
Злоумышленники хотели «повесить» на свою жертву кредит.
Злоумышленники хотели «повесить» на свою жертву кредит.
Стражи порядка из Башкирии нашли похитителей 20-летнего парня.
История началась в Уфе 26 марта, когда в полицию обратился 20-летний местный житель. Парень объяснил, что его похитили и потребовали взять в кредит крупную сумму денег.
Сперва несчастного удерживали в квартире, а позже увезли в банк для оформления займа. Во время оформления бумаг парень попросил сотрудников банка о помощи и те помогли ему бежать. После потерпевший обратился в полицию.
Сотрудники МВД и Следкома Башкирии вышли на похитителей уже через несколько часов. Ими оказались несколько уфимцев от 20 до 26 лет.
— В настоящее время сотрудники уголовного розыска продолжают сопровождение дела, возбужденного по факту похищения человека, — объяснили в МВД Башкирии.
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