Ответственного за пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ арестовали

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Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

Фоторепортаж Акции в память о погибших в Кемерово

«Суд постановил: избрать в отношении Никитина Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.