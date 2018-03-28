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18:55 (мск), источник: РИА Новости

Ответственного за пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ арестовали

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал почти на два месяца Александра Никитина, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

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«Суд постановил: избрать в отношении Никитина Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

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