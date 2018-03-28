В Челябинске эвакуировали «Макдональдс» из-за пожара
В Челябинске в здании «Макдональдса» по улице Кирова произошёл пожар.
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В Челябинске в здании «Макдональдса» по улице Кирова произошёл пожар.
Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы происшествия.
По предварительной версии, возгорание произошло в мужском туалете, где подростки подожгли мусор.
«К счастью, все успели эвакуироваться», — сообщил очевидец в группе «Типичный Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».
Как стало известно из распространённых в соцсетях видеозаписей, на месте происшествия работают экстренные службы.
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