В Челябинске эвакуировали «Макдональдс» из-за пожара

Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы происшествия.

По предварительной версии, возгорание произошло в мужском туалете, где подростки подожгли мусор.

«К счастью, все успели эвакуироваться», — сообщил очевидец в группе «Типичный Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».