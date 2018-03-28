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21:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала»

Кемеровский суд отправил на два месяца в СИЗО фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек. Никто из фигурантов расследования вину не признал и собирается обжаловать аресты. При этом управляющая ТРЦ Надежда Судденок сообщила, что на свидетелей оказывается давление, а решение об аресте не сломает ее веру в правосудие. Техдиректор ТРЦ Георгий Соболев и вовсе заявил, что в день трагедии помогал спасателям разматывать пожарные рукава и вызволять из застрявшего лифта женщину.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Заводский районный суд Кемерово удовлетворил ходатайства СКР о заключении под стражу фигурантов дела о пожаре 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Обвиняемыми по делу проходят пятеро: управляющая ТРЦ Надежда Судденок, техдиректор центра Георгий Соболев, охранник ЧОО «Центр защиты» Сергей Антюшин, а также двое сотрудников ООО «Системный интегратор», занимавшегося обслуживанием противопожарной системы, — гендиректор Игорь Полозиненко и электромонтер Александр Никитин. Им инкриминируются причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219) и оказание услуг, повлекших большие человеческие жертвы (ст. 238).

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К рассмотрению ходатайств СКР об арестах суд приступил еще вчера, но по просьбе следствия перенес мероприятие на среду. Целесообразность заключения фигурантов под стражу следствие мотивировало тем, что они обвиняются по тяжким статьям УК, могут попытаться скрыться, чтобы избежать наказания (только по одной ст. 238 УК РФ им грозит до десяти лет).

Первым суд рассмотрел прошение СКР об аресте Надежды Судденок. Надежда Судденок заявила, что на свидетелей оказывается давление, которое исходит от Юлии Богдановой — гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», владеющего площадями ТРЦ. Свидетелей из сотрудников ТРЦ якобы просят дать показания о том, что с ними не проводился инструктаж по технике безопасности.

«Все необходимые инструктажи я проводила абсолютно со всеми. Для меня очевидно, что, находясь за моей спиной, Юлия Богданова влияет на сотрудников, чтобы они давали такие показания», — заявила суду Надежда Судденок, добавив, что «не хочет быть виноватой в том, чего не совершала». Управляющая ТРЦ просила отпустить ее под домашний арест, но суд принял сторону СКР.

«Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала», — сказала она. Когда Надежду Судденок уводил конвой, она, не сдерживая слез, сказала, что решение об аресте не сломает ее веру в правосудие.

За ней перед судом предстал технический директор ТРЦ Георгий Соболев. Следствие утверждает, что обвиняемый знал о неисправностях в системе сигнализации, установленной в центре, но не принял мер к их устранению.

В судебном процессе техдиректор заявил о несправедливости выдвинутых обвинений. По его словам, с 3 по 18 марта он находился в отпуске, а когда 19 числа вышел на работу, о неисправностях сигнализации ему никто не доложил.

Георгий Соболев вспоминал, что в момент пожара рука об руку работал со спасателями. «Я предпринял все возможные действия по эвакуации людей, помогал разматывать рукава, со спасателями поднимался к лифту, где застряла женщина», — рассказал техдиректор. Просьбу адвоката об избрании его клиенту более мягкой меры пресечения в связи с целым рядом заболеваний суд отклонил, отправив и техдиректора в СИЗО.

Затем суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу охранника ЧОО «Центр защиты» Сергея Антюшина, который обвиняется в том, что не включил пожарную сигнализацию. Несколькими днями ранее она была отключена из-за постоянных ложных срабатываний.

«В ТРЦ имелась возможность принудительного пуска системы оповещения, но он эту кнопку не нажал, так как растерялся», — прочитал выдержку из материалов дела следователь. Охранник же настаивал, что пожарная сигнализация в ТРЦ не работала, о чем написал докладную руководству, отметив, что техдиректор центра был в курсе этой ситуации. Сергей Антюшин сказал, что во время пожара звонил в экстренную службу 112, показывал посетителям пути спасения.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство СКР и избирать Антюшину меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — сказала председательствующая в процессе судья Ирина Масалитина.

Прошение об аресте двух сотрудников компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», суд рассмотрел последним.

Глава фирмы Игорь Полозиненко убеждал суд, что следствие скрывает некие важные документы.

«На нашу организацию пытаются повесить пожарную безопасность всего здания, хотя в ТРЦ есть человек, отвечающий за пожарную безопасность, — это Георгий Соболев, который тоже является обвиняемым», — удивлялся Игорь Полозиненко. В судебном заседании выяснилось, что сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин, монтировавший пожарную сигнализацию в торговом центре, по профессии повар-кондитер, что, по мнению следствия, говорит об отсутствии у него необходимых знаний и квалификации.

«Моей вины нет — просто я быстро попался под руку», — пояснил участникам процесса электромонтер-самоучка, выразив надежду, что следствие во всем разберется. Суд поддержал ходатайство СКР и отправил Игоря Полозиненко и Александра Никитина в СИЗО. Все пятеро фигурантов дела заявили, что обжалуют аресты в вышестоящем суде.

Юлия Матющенко, Кемерово; Константин Воронов, Новосибирск

Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» арестовали на 2 месяца
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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