Следствие подозревает ветеринара из Ростовской области в гибели почти 200 собак

Об этом сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства по результатам проверки, проведенной по сообщениям местных СМИ.

«В ходе проверки установлено, что ветеринарным специалистом допускалось жестокое обращение с собаками, выразившееся во введении животным препарата, относящегося к курареподобным средствам, использование которых в целях медикаментозной эвтаназии запрещено на территории Ростовской области. Применение такого способа эвтаназии повлекло мучительную гибель 173 собак. В отношении ветеринарного специалиста возбуждено уголовное дело по п. д. ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель)», — говорится в сообщении.