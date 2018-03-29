Огонь разошелся по двум версиям. СКР и МЧС видят разные причины пожара

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Эксперты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы “Испытательная пожарная лаборатория” по Кемеровской области» предоставили руководству МЧС свои предварительные выводы относительно причин пожара. Специалисты полагают, что возгорание могло произойти из-за «занесения постороннего источника зажигания» либо «открытого огня» в поролоновый наполнитель детского «бассейна» на четвертом этаже ТРЦ. Иначе говоря, кто-то из посетителей, по мнению специалистов, поджег игровую комнату.

С момента начала пожара до полного задымления помещения прошла всего лишь одна минута.

«Скоротечности заполнения объема помещения продуктами горения», по версии экспертов, способствовали сразу несколько обстоятельств. Среди них собеседники «Ъ» выделили систему дымоудаления, которая не работала в момент ЧП. Зато пламя раздувалось общеобменной вентиляцией.

«Неотключение вентиляции способствовало интенсивному развитию пожара», — считают расследователи.

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Эту же версию, напомним, выдвинула на судебном процессе по избранию ей меры пресечения и обвиняемая СКР в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ) гендиректор управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок. Она даже заявила, что поджигатель, скорее всего, был из группы местных подростков, которых сотрудники ТРЦ неоднократно выгоняли из детской зоны за мелкое хулиганство.

Между тем глава СКР Александр Бастрыкин, докладывая в среду президенту России Владимиру Путину о работе своих подчиненных в Кемерово, сообщил, что по результатам проведенных следственных мероприятий версия о поджоге остается «маловероятной». По его мнению, она вообще появилась со слов «лиц, привлекаемых к уголовной ответственности», которые хотят переложить эту ответственность на мнимых поджигателей. Основной же причиной трагедии господин Бастрыкин назвал «неисправность системы пожарной безопасности» в ТРЦ, за которую как раз отвечала госпожа Судденок и другие обвиняемые из числа сотрудников центра рангом пониже.

В СКР дали понять, что претензии следствия связаны в первую очередь с электропроводкой, которая, скорее всего, давно работала в аварийном режиме.

Во всяком случае, свидетели уже заявили на допросах, что чувствовали запах горелого пластика на четвертом этаже и даже периодически жаловались на легкое задымление помещений. Однако руководство ТРЦ никаких мер по этому поводу не приняло.

Специалист в области расследования причин пожаров профессор кафедры Надзорной деятельности Академии МЧС Сергей Назаров пояснил «Ъ», что версия коллег из Кемерово представляется ему более убедительной. Свою позицию он аргументировал тем, что короткое замыкание в электропроводке расположенных за подвесным потолком кабелей теоретически могло спровоцировать пожар, однако в этом случае распространение огня не было бы столь стремительным. Сначала, по мнению господина Назарова, появился бы запах дыма, с потолка начала бы капать горящая оплетка кабелей, а все начальное развитие аварийной ситуации обязательно зафиксировали бы видеокамеры.

Наконец, по мнению профессора Назарова, короткое замыкание должно было сопровождаться мгновенным срабатыванием защитных автоматов, которые сразу отключили бы электричество в игровой комнате.

Между тем на видеосъемке видно, что свет выключается только минут через 15 после начала горения, а это, по мнению эксперта, говорит о том, что короткое замыкание было не причиной, а скорее следствием пожара. Иначе говоря, провода сначала обгорели и только после этого замкнулись.

Вообще, профессор Назаров полагает, что проблема коротких замыканий была актуальна скорее для старых домов с ветхой электропроводкой, выполненной из горючего пластика. Изоляция же современных кабелей, как пояснил «Ъ» специалист, делается из самозатухающего материала, поэтому в их маркировке обязательно присутствует индекс «нг» — не горючий.

Другое дело — поролон. Как пояснил профессор Назаров, ему известны случаи возгорания этого материала даже не от источника открытого огня, а от искры статического электричества, возникающей при трении об обшивку мебели.

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При этом, как следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Ъ», спасатели и следователи, уже вместе, обращают внимание на практически полное невыполнение управляющими ТРЦ «компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности», которые «могли бы значительно снизить риск человеческих жертв». Компенсирующие мероприятия проводятся в зданиях, не имеющих типовых требований к пожарной безопасности и имеющих специфическую конструкцию. К примеру, в некоторых помещениях невозможно сделать широкие проходы, поэтому инспекторы могут предписать установить более мощные системы дымоудаления или даже заставить закупить несколько десятков индивидуальных самоспасателей — противогазов, совмещенных с огнестойкими костюмами. Кроме того, участники расследования установили, что в «Зимней вишне» не сработала система противопожарной защиты.

По предварительным данным, после нескольких сбоев и самопроизвольных срабатываний она была переведена в ручной режим, а охранник просто не включил ее. Арестованный 28 марта гендиректор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко утверждал в суде, что именно ручной, а не автоматический способ включения системы был сделан по требованию владельцев ТЦ. Следователи пытаются выяснить, почему были заперты двери от эвакуационных лестниц, которые, как правило, оборудуются магнитными замками и открываются после выключения электричества.

По одной из версий, их заблокировали ради безопасности посетителей — проходить они должны были мимо охранников, дежуривших у центрального входа (стражей порядка на все выходы не хватало).

Кроме того, с помощью блокировки администрация якобы пыталась бороться с кражами. Дверь в кинотеатр, а на выходе из него и было обнаружено больше всего жертв пожара, закрыли опять же для противодействия проникновению безбилетников. По правилам, у закрытой двери должна была дежурить контролер, но в момент ЧП она куда-то отлучилась. В результате находившиеся в оборудованном кондиционером и звукоизолированном зале люди узнали о пожаре слишком поздно.

Также для силовиков очевидна неподготовленность к подобным ситуациям работавшего в «Зимней вишне» в день трагедии персонала. В частности, один из сотрудников, отвечавших за работоспособность противопожарной системы, по диплому оказался поваром-кондитером.

При этом следует отметить, что сотрудники Госпожнадзора начали проверять ТРЦ еще задолго до трагедии. «Зимняя вишня» была построена на месте старой советской кондитерской фабрики, снесенной в 2007 году. Первая очередь ТРЦ была запущена в 2009-м, а на полную мощность он заработал в ноябре 2013 года. А в августе 2012 года сотрудники Госпожнадзора провели плановую проверку пожарной безопасности в ТРЦ и нашли полтора десятка различных нарушений. Тогдашнему владельцу здания — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура томского холдинга КДВ) пожарные выписали предупреждение, а отвечавшего за пожарную безопасность сотрудника ККК оштрафовали на 15 тыс. руб. Также штрафы получили три арендатора — местные структуры алтайских ритейлеров «Новэкс» и «Мария Ра», а также новосибирская компания «Росбыттехника». Сейчас она — банкрот, а площади ее магазина электротоваров в ТРЦ в 2017 году с торгов выкупил местный бизнесмен Александр Кочетков. Судя по сайтам «Новэкса» и «Марии Ра», их магазины работали в «Зимней вишне» вплоть до пожара. Пожарные дали им год на устранение нарушений и пришли со следующей проверкой в октябре 2013 года. Из их отчета следует, что ККК все нарушения устранил, часть арендаторов сменилась, следовательно, претензии за старые нарушения предъявить им нельзя. Последняя плановая проверка в ТРЦ пожарными должна была проводиться с 6 июня по 1 июля 2016 года. Тогда они пришли в ООО «Зимняя вишня Кемерово», взявшего значительную часть площадей комплекса в аренду и отвечавшего за детский развлекательный центр и кинотеатры.

Однако, согласно справке, представленной из территориального управления Росстата, ООО числилось в реестре предприятий малого и среднего бизнеса, проверке по законодательству не подлежало, поэтому представители МЧС вскоре ревизию прекратили.

В свою очередь, Александр Бастрыкин полагает, что пожарные проверяли ТРЦ «мягко говоря, не слишком добросовестно». «Вообще непонятно, каким образом выдавались бумаги, разрешающие эксплуатацию “Зимней вишни”. Она была забита дешевым пластиком, в ней было всего три постоянно открытых входа. При этом мы неоднократно ругались с управляющей ТРЦ компанией из-за качества обслуживания. За свои услуги они просили много, а работы выполняли на низком уровне», — сказал «Ъ» руководитель, активно работавший с администрацией ТРЦ.

Всеволод Инютин, Сергей Машкин