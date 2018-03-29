Из-за задымления в детской больнице в Краснодаре эвакуировали 130 человек
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Спасатели в среду вечером эвакуировали более 130 человек из здания краевой детской клинической больницы в Краснодаре
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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Спасатели в среду вечером эвакуировали более 130 человек из здания краевой детской клинической больницы в Краснодаре
Всего был эвакуирован 131 человек, в том числе 19 сотрудников больницы. Все они были временно размещены в хирургическом отделение. «На данный момент все вернулись в здание, — уточнил собеседник агентства.
На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для выявления причины задымления. Также действует оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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