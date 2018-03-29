В Новосибирске столкнулись «ГАЗель» и иномарка

Вечером в среду, 28 марта, серьезная авария произошла на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна: в 20.50 там столкнулись «ГАЗель» и иномарка.

— «ГАЗель» двигался в прямом направлении со стороны Гусинобродского тракта в сторону улицы Волочаевской, — сообщается в соцсети «Вконтакте» на странице «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас». — В это же время автомобиль Toyota TownAce поворачивал налево на улицы Коминтерна со стороны Волочаевской.

Как сообщают очевидцы, столкновение могло произойти по вине водителя «ГАЗели»:

— По предварительным данным, при завершении маневра на желтый свет светофора водитель «Тойоты» начал поворачивать, а «ГАЗель» не остановилась, — поясняют на странице «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».