В Новосибирске столкнулись «ГАЗель» и иномарка
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Вечером в среду, 28 марта, серьезная авария произошла на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна: в 20.50 там столкнулись «ГАЗель» и иномарка.
— «ГАЗель» двигался в прямом направлении со стороны Гусинобродского тракта в сторону улицы Волочаевской, — сообщается в соцсети «Вконтакте» на странице «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас». — В это же время автомобиль Toyota TownAce поворачивал налево на улицы Коминтерна со стороны Волочаевской.
Как сообщают очевидцы, столкновение могло произойти по вине водителя «ГАЗели»:
— По предварительным данным, при завершении маневра на желтый свет светофора водитель «Тойоты» начал поворачивать, а «ГАЗель» не остановилась, — поясняют на странице «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».
Так это было или нет, будут разбираться правоохранителям: им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал.
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