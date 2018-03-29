Сибиряка, который устроил переполох на выборах, могут посадить за решетку
Мужчина из Новосибирска распространил ложную информацию о бомбе.
Мужчина из Новосибирска распространил ложную информацию о бомбе.
Мужчина из Новосибирска в день выборов президента- 2018 на одном из избирательных участков сообщил о якобы заложенной бомбе. Уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд.
Мужчина сообщил, что якобы на избирательном участке по улице Тургенева. Мужчина 18 марта в обеденное время на избирательном участке сказал полицейскому, что на территории здания заложена бомба и что взрыв произойдет спустя два часа.
Оказалось, что житель мегаполиса распространил заведомо ложную информацию из хулиганских побуждений. Теперь мужчину ждет суд. Уголовное дело уже поступило в Октябрьский районный суд.
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