В Хабаровске отправят под суд мигранта за убийство двух женщин

По версии следствия, в сентябре 2015 года 35-летний иностранец и его друг находились в Хабаровске на берегу протоки Амура в районе лодочной станции на улице Прогрессивной. Вечером к ним пришёл отец одного из обвиняемых и привёл с собой двух знакомых женщин для совместного отдыха. В какой-то момент между потерпевшей и злоумышленниками произошёл конфликт, мужчины сначала жестоко избили женщину, а потом задушили.

Вторая потерпевшая стала очевидцем преступления. Фигуранты, пытаясь скрыть преступление, избили до смерти и её, а затем привязали к телам убитых женщин камни и утопили их в реке.