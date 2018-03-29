В Хабаровске отправят под суд мигранта за убийство двух женщин
В дальневосточной столице перед судом предстанет уроженец Средней Азии. Он вместе с приятелем убил двух женщин, с которыми отдыхал. Одну мужчины задушили
В дальневосточной столице перед судом предстанет уроженец Средней Азии. Он вместе с приятелем убил двух женщин, с которыми отдыхал. Одну мужчины задушили
По версии следствия, в сентябре 2015 года 35-летний иностранец и его друг находились в Хабаровске на берегу протоки Амура в районе лодочной станции на улице Прогрессивной. Вечером к ним пришёл отец одного из обвиняемых и привёл с собой двух знакомых женщин для совместного отдыха. В
Вторая потерпевшая стала очевидцем преступления. Фигуранты, пытаясь скрыть преступление, избили до смерти и её, а затем привязали к телам убитых женщин камни и утопили их в реке.
На граждан одной из стран Средней Азии завели уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщает
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