Несколько домов и магазин сгорели в Приморье в сильнейшем пожаре
В Кавалеровском районе Приморья в селе Зеркальное огонь объял несколько построек, сообщает DEITA. RU.
В Кавалеровском районе Приморья в селе Зеркальное огонь объял несколько построек, сообщает DEITA. RU.
Как сообщает ГУ МЧС, в результате пожара в нежилом доме по улице Молодежной, при сильном порыве ветра, произошло распространение пожара на соседний нежилой дом и частную хозяйственную постройку. Пострадавших нет.
Всего в тушении были задействованы 48 человек личного состава и 11 единиц техники.
Между тем, видеозапись свидетельствует о том, что огонь также распространился на соседний магазин. Очевидцы утверждают, что людей в срочном порядке эвакуировали из продуктового магазина.
Помимо пожара в Зеркальном, источник DEITA.RU сообщает о крупном возгорании в Тернейском районе. Очаги пламени видны со спутника. Информация о пострадавших и масштабах происшествия уточняется.
Василий Кучин.
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