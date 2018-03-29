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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Несколько домов и магазин сгорели в Приморье в сильнейшем пожаре

В Кавалеровском районе Приморья в селе Зеркальное огонь объял несколько построек, сообщает DEITA. RU.

Как сообщает ГУ МЧС, в результате пожара в нежилом доме по улице Молодежной, при сильном порыве ветра, произошло распространение пожара на соседний нежилой дом и частную хозяйственную постройку. Пострадавших нет.

Всего в тушении были задействованы 48 человек личного состава и 11 единиц техники.

Между тем, видеозапись свидетельствует о том, что огонь также распространился на соседний магазин. Очевидцы утверждают, что людей в срочном порядке эвакуировали из продуктового магазина.

Помимо пожара в Зеркальном, источник DEITA.RU сообщает о крупном возгорании в Тернейском районе. Очаги пламени видны со спутника. Информация о пострадавших и масштабах происшествия уточняется.

Василий Кучин.

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