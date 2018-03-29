Кемеровчанин рассказал о потере пяти близких
КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Кемеровчанин Игорь Сабадаш потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» пятерых родственников.
КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Кемеровчанин Игорь Сабадаш потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» пятерых родственников.
В беседе с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что пока он метался по торговому центру и пытался найти близких, его дочь умоляла по телефону их спасти.
«Папа, мы горим»
В страшном пожаре погибли сразу пятеро родственников Игоря Сабадаша: 23-летняя дочь Алена, трое внуков возрастом от двух до семи лет и 30-летняя сноха Елена. Выходной Алена с женой брата и племянниками решили провести в кинотеатре. Женщины были в зале, когда начался пожар.
«Я был на Южном (район Кемерово), когда позвонила доча: “Папа, мы горим!” Я за пять минут долетел до “Вишни” — летел, не обращая внимания на светофоры, через трамвайные пути и через перекрестки», — вспоминает Игорь.
Все это время он разговаривал с Аленой по телефону, дочь рассказывала, как ей страшно, что в зал проникает дым, а выйти они не могли
Когда Игорь добрался до торгового центра, он стал метаться в поисках «проклятого кинотеатра». В «Зимней вишне» уже был хаос: люди выбегали из торгового центра, прибывали спасатели, здание было заполнено огнем. Мужчина не переставал разговаривать с дочерью: «Доченька! Где вы? Держитесь!».
Не было респираторов
Когда он добежал до третьего этажа, пройти дальше было уже нереально — впереди была завеса дыма. Игорь упал на пол, чтобы ползти под дым, но его поймали за ноги спасатели: «Нельзя туда идти!».
«Почему же вы сами туда не идете?!» — выкрикнул Сабадаш. Те ответили, что у них нет респираторов.
В это время разговор с дочерью прервался. «Папа, я тебя люблю!» — были ее последние слова. Судьба родственников до сих пор неизвестна, а тела неопознаны.
Брат Алены Сабадаш — Игорь Востриков, тот самый бизнесмен, поспоривший на митинге с
Ряд СМИ разместили на своих ресурсах лишь фрагмент видео, начинавшийся с вопроса Цивилева, что в итоге привело к неверному толкованию ситуации. Растиражированный в соцсетях видеоролик вызвал волну народного осуждения.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.