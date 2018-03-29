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06:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Супруги из города Зима, покупая автомобиль Mazda3, перевели деньги аферистам

«Продавец» иномарки выманил у них 27 тысяч рублей.

Муж с женой из города Зима покупали в интернете иномарку Mazda3 и нарвались на аферистов. На сайте купли-продажи авто супруги выбрали подержанную машину, которая понравилась обоим — и внешне, и по техническим характеристикам, и по цене. Чтобы выгодная покупка не сорвалась, они перевели продавцу пять тысяч рублей.

Мошенник решил содрать с покупателей побольше и придумал хитрый ход. Он слезно рассказал, якобы у него тяжело заболел близкий человек, и срочно нужны деньги на лечение. Искренне посочувствовав, супруги прикинули, что вполне могут перечислить еще 22 тысячи рублей в качестве предоплаты.

Аферисты и на этом не успокоились — захотели выжать из жертв как можно больше. На этот раз им позвонила девушка, назвалась сестрой «владельца авто» и попросила еще денег. Тут уже сибиряки обратились в полицию.

— Телефоны злоумышленников стали недоступными, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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