Супруги из города Зима, покупая автомобиль Mazda3, перевели деньги аферистам
«Продавец» иномарки выманил у них 27 тысяч рублей.
«Продавец» иномарки выманил у них 27 тысяч рублей.
Муж с женой из города Зима покупали в интернете иномарку Mazda3 и нарвались на аферистов. На сайте
Мошенник решил содрать с покупателей побольше и придумал хитрый ход. Он слезно рассказал, якобы у него тяжело заболел близкий человек, и срочно нужны деньги на лечение. Искренне посочувствовав, супруги прикинули, что вполне могут перечислить еще 22 тысячи рублей в качестве предоплаты.
Аферисты и на этом не успокоились — захотели выжать из жертв как можно больше. На этот раз им позвонила девушка, назвалась сестрой «владельца авто» и попросила еще денег. Тут уже сибиряки обратились в полицию.
— Телефоны злоумышленников стали недоступными, — добавили в
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