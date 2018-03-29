Детская горка упала на машину в хабаровском дворе

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске детская горка упала на припаркованную иномарку. Произошел инцидент в среду, 28 марта, во дворе дома № 193 на Краснореченской улице. Жительница многоэтажки Виктория рассказала корреспонденту портала «Губерния», что конструкция повалилась из-за ветра. Коммунальщики заявили, что горка была установлена на детской площадке по всем правилам.

«Сам момент падения горки на машину я не видела, мне об этом рассказала соседка, — говорит Виктория. — В районе обеда я выглянула в окно и увидела, что конструкция лежит во дворе. Видимо, ее вырвало из земли порывом шквального ветра. Затем приехали рабочие нашей “управляйки”, которые завалили ее на другой бок и разобрали ее на три части. Что было потом, я не знаю».

В управляющей компании «Гранд» корреспонденту портала заявили, что горка отвечала всем требованиям безопасности.

«Действительно, из-за сильного ветра горка упала на легковой автомобиль. Вопрос с автовладельцем о возмещении материального ущерба решен еще вчера. Мы на месте демонтировали конструкцию и вывезли ее на территорию нашего хранилища. Горка была установлена надежно и прошла все проверки на безопасность», — рассказал мастер управляющей компании «Гранд» Владимир Кравченко.