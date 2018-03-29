Детская горка упала на машину в хабаровском дворе
Конструкцию повалил ветер.
Конструкцию повалил ветер.
В Хабаровске детская горка упала на припаркованную иномарку. Произошел инцидент в среду, 28 марта, во дворе дома № 193 на Краснореченской улице. Жительница многоэтажки Виктория рассказала корреспонденту портала «Губерния», что конструкция повалилась
«Сам момент падения горки на машину я не видела, мне об этом рассказала соседка, — говорит Виктория. — В районе обеда я выглянула в окно и увидела, что конструкция лежит во дворе. Видимо, ее вырвало из земли порывом шквального ветра. Затем приехали рабочие нашей “управляйки”, которые завалили ее на другой бок и разобрали ее на три части. Что было потом, я не знаю».
«Действительно,
Напомним, 2 сентября прошлого года на улице Руднева горка придавила восьмилетнего мальчика. Ребенок умер в больнице. Как выяснили правоохранители, до инцидента металлическую конструкцию переместили и не закрепили должным образом. Ответственность за это возложили на начальника отдела
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