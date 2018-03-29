Убийца, оскорбивший судью во Владивостоке, отправится на лечение
Убийца, оскорбивший судью во Владивостоке, отправится на лечение.
Убийца, оскорбивший судью во Владивостоке, отправится на лечение.
Житель Владивостока, обвиняемый в убийстве, оскорблении судьи и участников судебного разбирательства, отправится на принудительное медицинское лечение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВ СУ на транспорте.
Напомним, 16 августа 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на железнодорожной платформе «Океанская» во Владивостоке мужчины, 1956 года рождения, с причиненными ему
В судебном процессе по рассмотрению ходатайства следователя о помещении в медицинский (психиатрический) стационар, обвиняемый публично оскорбил следователя и судью, тем самым проявив неуважение к суду.
По итогам комплексной
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