Убийца, оскорбивший судью во Владивостоке, отправится на лечение.

Житель Владивостока, обвиняемый в убийстве, оскорблении судьи и участников судебного разбирательства, отправится на принудительное медицинское лечение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВ СУ на транспорте.

Напомним, 16 августа 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на железнодорожной платформе «Океанская» во Владивостоке мужчины, 1956 года рождения, с причиненными ему колото-резанными ранениями. В результате полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

В ходе расследования был задержан 56-летний мужчина, страдающий психическими расстройствами. Было установлено, что пострадавший ранее не был знаком с фигурантом дела.

В судебном процессе по рассмотрению ходатайства следователя о помещении в медицинский (психиатрический) стационар, обвиняемый публично оскорбил следователя и судью, тем самым проявив неуважение к суду.