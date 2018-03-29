Самосвал попал в нелепое происшествие во Владивостоке
В столице Приморья произошло довольно нелепое ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». В одной из промзон Владивостока завалился на бок грузовик.
В столице Приморья произошло довольно нелепое ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». В одной из промзон Владивостока завалился на бок грузовик.
В минувшую среду, 28 марта, приморская столица отметилась довольно нелепым транспортным происшествием. На одной из промзон в районе остановки «Фабрика «Заря» завалился на бок самосвал. Инцидент произошёл во время разгрузки щебня. По всей видимости, водитель автомобиля плохо зафиксировал автомобиль перед началом работы — в результате машина постепенно начала заваливаться. В конце концов, грузовик рухнул на выгруженный щебень.
Через некоторое время рухнувший грузовик вытащили из кювета с помощью крана. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента не было.
Во Владивостоке нередко происходят различные инциденты с участием грузовиков. РИА «Восток-Медиа» писало о некоторых таких происшествиях. Так, прошлой осенью в приморской столице перевернулась фура с картофелем. Ранее во Владивостоке попал в ДТП большегруз с помидорами — он перевернулся прямо на малолитражку. В аварии пострадал водитель менее габаритной машины.
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