Самосвал попал в нелепое происшествие во Владивостоке

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0j-B0Cgz0vM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшую среду, 28 марта, приморская столица отметилась довольно нелепым транспортным происшествием. На одной из промзон в районе остановки «Фабрика «Заря» завалился на бок самосвал. Инцидент произошёл во время разгрузки щебня. По всей видимости, водитель автомобиля плохо зафиксировал автомобиль перед началом работы — в результате машина постепенно начала заваливаться. В конце концов, грузовик рухнул на выгруженный щебень.

Всё происходящее заснял на телефон один из рабочих на промзоне. По всей видимости, он вовремя смекнул, к чему приведут неосторожные действия водителя — но решил его не предупреждать. Вместо этого он сделал видео — а после выложил в Instagram.

Через некоторое время рухнувший грузовик вытащили из кювета с помощью крана. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента не было.