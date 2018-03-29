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05:37 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец в ходе застолья застрелил своего собутыльника

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В среду, 28 марта, в селе Рощино на улице Подгорная обнаружено тело 41-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области шеи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в убийстве был задержан 37-летний местный житель, у которого при личном досмотре был обнаружен пистолет. При осмотре места происшествия изъяты гильза и пуля.

По версии следствия, между оппонентами произошла ссора во время распития спиртных напитков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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