Приморец в ходе застолья застрелил своего собутыльника

В среду, 28 марта, в селе Рощино на улице Подгорная обнаружено тело 41-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области шеи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в убийстве был задержан 37-летний местный житель, у которого при личном досмотре был обнаружен пистолет. При осмотре места происшествия изъяты гильза и пуля.

По версии следствия, между оппонентами произошла ссора во время распития спиртных напитков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».