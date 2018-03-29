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05:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Школьников кормили сомнительным мясом в Хабаровском крае

В Хабаровске школьников кормили сомнительным мясом, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО. В марте 2018 года специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области при проведении проверки обнаружили 35 килограммов мяса…

В Хабаровске школьников кормили сомнительным мясом, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В марте 2018 года специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области при проведении проверки обнаружили 35 килограммов мяса и рыбы без маркировок и ветеринарно-сопроводительных документов на кухне средней общеобразовательной школы № 2 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края. Только за последний месяц подобные нарушения были зафиксированы в пяти учебных заведениях в разных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области.

По итогам проверки выдано предписание. Продукция признанная некачественной и опасной общим весом 35,32 кг (без маркировки) уничтожена. Вынесены постановления об административном правонарушении на сумму 1000 рублей и три постановления на юридическое, должностное и физическое лицо по на сумму 13500 рублей.

С мясом в Хабаровском крае проблемы всплывают постоянно. Так, ранее появилась информация о том, что в одной из больниц Хабаровска тоже было обнаружено сомнительное мясо.

Ирина Петрова.

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