Школьников кормили сомнительным мясом в Хабаровском крае

В Хабаровске школьников кормили сомнительным мясом, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В марте 2018 года специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области при проведении проверки обнаружили 35 килограммов мяса и рыбы без маркировок и ветеринарно-сопроводительных документов на кухне средней общеобразовательной школы № 2 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края. Только за последний месяц подобные нарушения были зафиксированы в пяти учебных заведениях в разных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области.

По итогам проверки выдано предписание. Продукция признанная некачественной и опасной общим весом 35,32 кг (без маркировки) уничтожена. Вынесены постановления об административном правонарушении на сумму 1000 рублей и три постановления на юридическое, должностное и физическое лицо по на сумму 13500 рублей.

С мясом в Хабаровском крае проблемы всплывают постоянно. Так, ранее появилась информация о том, что в одной из больниц Хабаровска тоже было обнаружено сомнительное мясо.