Свидетель: Перед дракой с Драчевым Аллахверанов пытался побить еще одного мужчину
Между тем, слова очередного очевидца трагических событий у подсудимого вызывают только смех.
Между тем, слова очередного очевидца трагических событий у подсудимого вызывают только смех.
ДРАК МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ.
В Хабаровском краевом суде прошло очередное заседание по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, погибшего в уличной драке в центре Хабаровска в августе прошлого года.
На заседании выступил новый свидетель — хабаровчанин, который работал в тот день охранником в клубе «Библиотека», это заведение находится напротив
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Мужчина пояснил, что эта ситуация не закончилась дракой лишь потому, что Анара увели его друзья. Как нам уже известно, после этого инцидента Аллахверанов направился к кафе «Галерея».
«АНАР ПАС АНДРЕЯ НА МАШИНЕ».
Свидетель рассказал, что в утро убийства Драчева он и его коллега услышали крики. Они доносились со стороны «Галереи». Мужчины перебежали через дорогу и увидели, как Анара снова оттаскивают его приятели уже от другого парня. По словам охранника заведения, только благодаря друзьям Аллахверанова все обошлось.
— После того, как я закончил работать, друзья позвали меня в «Галерею» отдохнуть. Мне позвонила жена, пришлось выйти из заведения, чтобы с ней поговорить. На улице я увидел, как на ступеньках сидит Андрей с окровавленным лицом и рассеченным носом. Под глазом у него была большая гематома. Я подошел к нему и спросил: «Что случилось?». Ребята, которые стояли рядом с ним, рассказали, что это последствия уже второй драки между Анаром и Андреем. Тогда я сказал Андрею: «Ты свое лицо вообще видел? Давай скорую вызовем». Он ответил, что ему помощь не нужна, и он собирается домой. Я вернулся обратно в бар. Через некоторое время мы с приятелями решили уехать. Я заодно спросил у охранников, вызвали ли они машину для Андрея. Они сказали, что все нормально, ждут такси. Мы начали переходить дорогу в сторону «Библиотеки». В это время нас подрезала машина. Мы останавливаемся и видим, что из заднего окна автомобиля высовывается голова Анара. Он внимательно наблюдал за тем, что происходит с Андреем на той стороне. Я крикнул, чтобы Андрея быстрее садили в такси, потому что Анар, как принято говорить, «пасет» Андрея. Тогда я подумал, что если он уже причинил такие телесные повреждения, то наверняка катается не просто так.
— Я узнал, что Анар подошел к Андрею, когда тот уже был избитый, оглянулся и сказал: «Вот эта груда мышц — “тушенка”, толку от нее никакой. Получил от меня спокойненько. Я вам всем доказал», — в это время Аллахверанов не смог сдержать смех, который услышали все присутствующие на заседании. — На что Андрей просто поднял голову и ответил: «Ничего ты никому не доказал». То, что происходило дальше, известно всем.
Реакция Анара на показания свидетеля была неоднозначной: он махал головой, нервничал, перебирая четки, и смеялся. Стороне обвинения даже пришлось обратиться к судье с вопросом: «Не нужна ли обвиняемому помощь врача?». К слову, Аллахверанов не был согласен с показаниями ни одного свидетеля, которых уже заслушал суд.
ХОТЕЛ «УБИТЬ» ВОПРОС ДО КОНЦА.
Охранник пояснил, что первым, кто рассказал ему о трагедии оказался водитель такси. Он по дороге домой сообщил, что в центре города откачивают мужчину. Свидетель обзвонил все больницы. В одной из них ему ответили, что привезли человека, схожего по описанию с Андреем, в реанимацию.
— Спустя
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Обстоятельства этой истории продолжает выяснять Хабаровский краевой суд.
«Комсомольская правда в Хабаровске» продолжит следить за развитием событий.
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