Свидетель: Перед дракой с Драчевым Аллахверанов пытался побить еще одного мужчину

Источник: Комсомольская правда

ДРАК МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ.

В Хабаровском краевом суде прошло очередное заседание по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, погибшего в уличной драке в центре Хабаровска в августе прошлого года.

На заседании выступил новый свидетель — хабаровчанин, который работал в тот день охранником в клубе «Библиотека», это заведение находится напротив караоке-клуба, возле которого разворачивались трагические события. Он стал свидетелем другого конфликта, который чудом не перерос в драку.

— Где-то под утро произошла эта ситуация, поэтому в тот день я и обратил внимание на Анара Аллахверанова. Сильно выпившая девушка сидела на лестнице возле «Библиотеки». К ней подошел парень и спросил, все ли с ней в порядке. Потом они начали разговаривать. В это время к парню подошла еще одна девушка и попросила зажигалку, — рассказывает свидетель. — Тут из бара выходит Анар и видит, как девушка на улице общается с этим парнем. Он подходит, отодвигает ее и начинает предъявлять претензии парню: «С какого перепуга ты с ней вообще разговариваешь? Это девушка моего друга, что от нее вообще хочешь. Я тебе сейчас по голове настучу». Грубо говоря, он начал морально давить на этого парня, активно жестикулируя и провоцируя конфликт.

Мужчина пояснил, что эта ситуация не закончилась дракой лишь потому, что Анара увели его друзья. Как нам уже известно, после этого инцидента Аллахверанов направился к кафе «Галерея».

«АНАР ПАС АНДРЕЯ НА МАШИНЕ».

Свидетель рассказал, что в утро убийства Драчева он и его коллега услышали крики. Они доносились со стороны «Галереи». Мужчины перебежали через дорогу и увидели, как Анара снова оттаскивают его приятели уже от другого парня. По словам охранника заведения, только благодаря друзьям Аллахверанова все обошлось.

— После того, как я закончил работать, друзья позвали меня в «Галерею» отдохнуть. Мне позвонила жена, пришлось выйти из заведения, чтобы с ней поговорить. На улице я увидел, как на ступеньках сидит Андрей с окровавленным лицом и рассеченным носом. Под глазом у него была большая гематома. Я подошел к нему и спросил: «Что случилось?». Ребята, которые стояли рядом с ним, рассказали, что это последствия уже второй драки между Анаром и Андреем. Тогда я сказал Андрею: «Ты свое лицо вообще видел? Давай скорую вызовем». Он ответил, что ему помощь не нужна, и он собирается домой. Я вернулся обратно в бар. Через некоторое время мы с приятелями решили уехать. Я заодно спросил у охранников, вызвали ли они машину для Андрея. Они сказали, что все нормально, ждут такси. Мы начали переходить дорогу в сторону «Библиотеки». В это время нас подрезала машина. Мы останавливаемся и видим, что из заднего окна автомобиля высовывается голова Анара. Он внимательно наблюдал за тем, что происходит с Андреем на той стороне. Я крикнул, чтобы Андрея быстрее садили в такси, потому что Анар, как принято говорить, «пасет» Андрея. Тогда я подумал, что если он уже причинил такие телесные повреждения, то наверняка катается не просто так.

О том, что произошло дальше между Анаром и Андреем свидетель узнал со слов охранника «Галереи». Они рассказали, что Аллахверанов пытался доказать окружающим, что у Андрея гора мышц, но в драке это никакой роли не играет.

— Я узнал, что Анар подошел к Андрею, когда тот уже был избитый, оглянулся и сказал: «Вот эта груда мышц — “тушенка”, толку от нее никакой. Получил от меня спокойненько. Я вам всем доказал», — в это время Аллахверанов не смог сдержать смех, который услышали все присутствующие на заседании. — На что Андрей просто поднял голову и ответил: «Ничего ты никому не доказал». То, что происходило дальше, известно всем.

Реакция Анара на показания свидетеля была неоднозначной: он махал головой, нервничал, перебирая четки, и смеялся. Стороне обвинения даже пришлось обратиться к судье с вопросом: «Не нужна ли обвиняемому помощь врача?». К слову, Аллахверанов не был согласен с показаниями ни одного свидетеля, которых уже заслушал суд.

ХОТЕЛ «УБИТЬ» ВОПРОС ДО КОНЦА.

Охранник пояснил, что первым, кто рассказал ему о трагедии оказался водитель такси. Он по дороге домой сообщил, что в центре города откачивают мужчину. Свидетель обзвонил все больницы. В одной из них ему ответили, что привезли человека, схожего по описанию с Андреем, в реанимацию.

— Спустя где-то полтора часа мне позвонил друг Андрея и сказал: «Все, Андрея увезли в морг», — отец погибшего Драчева на этот моменте рассказа свидетеля едва сдерживает слезы. — После произошедшей ситуации люди, которые присутствовали там лично, рассказали мне, что у них самих были когда-то конфликты с Анаром, и вел он себя примерно так же: провоцировал и морально давил на человека. Они сказали, что он всегда себя так вызывающе ведет. Так я и узнал, кто такой Анар, и что он из себя представляет.

Со слов уже третьего свидетеля, Андрей никак не оскорблял Анара, тем более на национальной почве. Напомним, что сторона защиты ранее утверждала, что Андрей назвал Анара «чушкой». В процессе судебных разбирательств эта версия не подтверждается.

— Где-то в октябре прошлого года друг Анара, выходя из «Библиотеки» пьяным, начал со мной разговор. На слезу его пробило или что, не знаю… Начал плакаться охранникам: «Вот на меня оказывается такое давление! Собираюсь уехать из города, потому что в произошедшем все винят меня. Потому что я не попытался остановить Анара. Мы же его увезли на машине, доехали до парка Гайдара, он выпрыгнул из автомобиля и побежал. Как он сказал, «чтобы убить вопрос до конца». Я пытался его догнать до самой «Галереи».

Обстоятельства этой истории продолжает выяснять Хабаровский краевой суд.